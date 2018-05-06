12:19 | Футбол — РФПЛ

Александр Головин: "С "Арсеналом" будет тяжело"


Полузащитник ЦСКА Александр Головин в преддверии матча 29-го тура чемпионата России против "Арсенала" отметил, что команда настроена выиграть оставшиеся матчи турнира. По мнению футболиста, игра с туляками будет тяжелой.

– Осталось всего два матча, и мы постараемся выиграть обе встречи, после чего посмотрим, на каком месте окажемся, – цитирует Твиттер ЦСКА Головина. – С "Арсеналом" будет тяжело, неспроста они борются за высокое шестое место. Но мы играем дома и рассчитываем на поддержку армейских болельщиков.

Напомним, что матч состоится сегодня, начало – в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи

ЦСКА - Арсенал Т

 

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 29-й тур. "Локо" - "Зенит" и другие матчи
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