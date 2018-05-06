Александр Головин: "С "Арсеналом" будет тяжело"

Полузащитник ЦСКА Александр Головин в преддверии матча 29-го тура чемпионата России против "Арсенала" отметил, что команда настроена выиграть оставшиеся матчи турнира. По мнению футболиста, игра с туляками будет тяжелой.
– Осталось всего два матча, и мы постараемся выиграть обе встречи, после чего посмотрим, на каком месте окажемся, – цитирует Твиттер ЦСКА Головина. – С "Арсеналом" будет тяжело, неспроста они борются за высокое шестое место. Но мы играем дома и рассчитываем на поддержку армейских болельщиков.
#Matchday!– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 6 мая 2018 г.
⚽️ #ЦСКАарсенал
🏆 #РФПЛ
🕘 19:00 мск
🏟 #ВЭБАрена
📺 #МатчТВ
🎫 https://t.co/6JUA17R8lJ pic.twitter.com/kUtGD5Dt9P
Напомним, что матч состоится сегодня, начало – в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи