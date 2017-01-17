Александр Головин: "Однажды надев футболку ЦСКА, надеть спартаковскую уже не смогу"

Полузащитник ЦСКА Александр Головин отметил, что во время адаптации в первой команде и в сборной России ему сильно помогали Игорь Акинфеев и Роман Широков. По словам 20-летнего хавбека, однажды надев футболку ЦСКА, надеть спартаковскую он уже не сможет.

– Когда я познакомился с Игорем Акинфеевым, думал, что он очень серьезный, закрытый, никогда не шутит, ни с кем не разговаривает, – приводит еженедельник "Футбол" слова Головина. – А на самом деле никакой зажатости, очень веселый и душевный человек. Он мне в сборной хорошо помог, когда я только приехал. Это была товарищеская игра против Франции. И Игорь, и Рома Широков, и все наши армейские футболисты, все мне помогали.

– Роман Широков? Это же вы его вытеснили из основного состава ЦСКА. Какие у вас сложились отношения?

– Очень хорошие. Когда он перешел к нам, я еще в основе ни на одном из матчей не вышел. Играть я начал только на сборах, и там я всегда делал упражнения с ним в паре. А место в основе. Это решение тренера, но и я бы не сказал, что Рома был в плохой форме. Просто такой выбор сделал Леонид Викторович. Но Широков мне помогал и в клубе, и в сборной подбадривал, говорил, чтоб ничего не боялся.

– Не боялись даже "Спартак" поменять на ЦСКА?

– По поводу "Спартака" – это его решение. Я не вижу в этом ничего страшного, но я, однажды надев футболку ЦСКА, надеть спартаковскую уже не смогу.