Александр Головин: "Надеюсь, еще удастся поработать со Слуцким"

Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин отметил, что экс-главный тренер армейцев Леонид Слуцкий проводил с ним много индивидуальной работы. 20 летний игрок также выразил надежду на то, что ему еще представится шанс поработать под руководством российского специалиста.

– Этот год для меня был ключевым, – приводит "Р-Спорт" слова Головина. – Тяжелый, интересный год. В плане карьеры я, конечно, сделал большой шаг вперед, за что хочу сказать большое спасибо Леониду Викторовичу Слуцкому. Он поверил в меня, дал шанс, развил как игрока.

– Как удалось вам так быстро пройти путь из дубля ЦСКА в первую команду и сборную страны?

– Когда играл в дубле, работал, старался выкладываться. Слуцкий всегда привлекал меня к работе с основным составом, когда из команды уезжали сборники. А потом оставил уже на постоянной основе. Я внимательно слушал, что говорит тренер, а тренер постоянно разговаривал со мной. Леонид Викторович указывал, чему уделить внимание, где прибавить. Он доверял мне, давал шанс, который я стремился использовать.

– То есть Слуцкий проводил с вами много индивидуальной работы?

– Очень. И проводил до последнего дня работы в ЦСКА. Было много бесед, тактики. Надеюсь, в дальнейшем еще удастся поработать с ним. Вообще, ко мне весь тренерский штаб ЦСКА относится хорошо, за что им большое спасибо.