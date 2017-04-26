Александр Головин: "Надеемся, что у Дзагоева все будет хорошо"

Полузащитник ЦСКА Александр Головин после победы над "Локомотивом" (4:0) в матче 25-го тура чемпионата России отметил, что после ухода с поля Алана Дзагоева из-за травмы перестроиться не составило труда. Также футболист отметил, что не хотел замены и надеялся провести встречу до конца.

– Перестроиться после травмы Алана Дзагоева не составило труда?

– Я там всегда играю, ближе к центру, поэтому никакого труда не составило, – сказал Головин.

– Известно, что с Аланом?

– Я ничего не знаю, но мы надеемся, что у него все будет хорошо.

– У вас были опасения получить желтую карточку перед матчем со "Спартаком"?

– Пару раз сфолил, но я думаю, что эти фолы не тянули на "горчичник".

– Не просили замену?

– Нет. Сам не просился. Хотел доиграть встречу до конца.

– То, что "Локомотив" сыграл в два центральных защитника, облегчило вам задачу?

– Я бы так не сказал, просто, когда у соперника четыре защитника – больше возможности получить мяч в центре поля. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)