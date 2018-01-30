Александр Головин: "К матчу с "Црвеной Звездой" ЦСКА будет готов на 100 процентов"

Полузащитник ЦСКА Александр Головин после товарищеского матча против "Пяста" (0:0) отметил, что команде было тяжело играть на фоне нагрузок. По его словам, игроки будут полностью готовы к первому матчу 1/16 финала Лиги Европы против "Црвены Звезды".

– Матч получился сложным, на фоне нагрузок тяжело играть, - приводит пресс-служба ЦСКА слова Головина. - Но считаю, что провели хороший матч. Было как минимум три момента, чтобы забить, но реализовать их не получилось. Владели преимуществом всю игру.



– По владению мячом полностью превзошли соперника, не так ли?

– Да. Как в первом, так и во втором тайме контролировали мяч. Но за владение мячом очков не дают.



– В одном эпизоде у тебя произошла стычка с соперником. Что не поделили?

– Просто игровой момент, такое бывает, на эмоциях схлестнулись. Ничего особенного.



– По тебе видно, что устал, ты уже сказал про нагрузки. Как оценишь свою форму к настоящему моменту?

– На первом сборе мы заложили хороший фундамент. При нагрузках на сборах всегда тяжело играть, мы это понимаем, такова подготовка к сезону.



– Паулино дает серьезные нагрузки. Можно ли предположить, что его ждет еще одно купание в холодной воде?

– Это скорее задача старших, а мое дело – справляться со всеми его нагрузками.

– Какова вероятность, что к матчу с "Црвеной Звездой" 13 февраля команда будет готова ко второй части сезона?

– К этому времени мы точно будем готовы на 100 процентов. У нас еще несколько товарищеских игр, этого должно быть достаточно.