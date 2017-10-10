Александр Головин: "Хотел бы уехать в Англию следующим летом"

Полузащитник ЦСКА Александр Головин в эфире телеканала "Россия 24" признался, что хотел бы попробовать свои силы в Англии. По его словам, "Арсенал" идеально подходит для этого.

– Много писали об интересе к вам со стороны английских клубов. Есть желание уехать?

– Да, желание уехать есть. С детства было такое желание. И хотел бы уехать следующим летом, если будут предложения. После чемпионата мира.

– Есть предпочтения?

– Или Германия, или Англия. Очень нравятся чемпионаты. Но в первую очередь, конечно, Англия на уме.

– "Арсенал"?

– Да, очень хорошая команда. Я бы с радостью туда пошел.

– Не пугает скорость английская?

– Думаю, что адаптация нужна будет. Но с таким футболистами будет проще прогрессировать.

– Общались с Леонидом Слуцким после его перехода в "Халл Сити"?

– Мы много раз общались, несколько раз даже виделись, когда он прилетал в Москву. Он рассказывал, какие там скорости даже в чемпион-лиге. Это очень сильная лига. Да я и сам слежу за матчами "Халла".