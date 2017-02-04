Александр Головин: "Если бы достиг уровня Дзагоева, стоило бы попробовать свои силы в Европе"

Полузащитник ЦСКА Александр Головин не расстроится, если всю карьеру проведет в армейском клубе. По словам 20-летнего россиянина, ему стоит попробовать свои силы в Европе, если он достигнет уровня хавбека красно-синих Алана Дзагоева.

- Конечно, в будущем хотелось бы поиграть в европейском клубе, - приводит ТАСС слова Головина. - Если бы я достиг того уровня, который сейчас демонстрирует Дзагоев, то, может, и стоило бы попробовать свои силы в Европе, но пока об этом рано думать. Но если всю карьеру проведу в ЦСКА, то не расстроюсь.

Если предоставится возможность, то хотел бы попробовать силы в Англии или Германии. Мне очень импонирует игра лондонского "Арсенала" и дортмундской "Боруссии".

Сейчас точно не стал бы рассматривать предложение из Китая, только если в конце карьеры, уже доигрывать. А сейчас, пока идет рост как футболиста и есть возможность поиграть в топовых клубах, зачем переезжать в Азию? Для меня тут выбор очевиден, игра предпочтительнее больших денег.

Я рассматривал только возможность продления контракта с ЦСКА и ничего более, да и других вариантов не было. Насколько я знаю, и в это трансферное окно никаких предложений не поступало. Хотя они мне все равно не были бы интересны.