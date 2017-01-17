Александр Головин: "Дико соскучился по мячу"

Полузащитник ЦСКА Александр Головин, пропустивший из-за вирусного заболевания несколько тренировок в общей группе армейцев на зимнем сборе в Кампоаморе, отметил, что считал часы до возвращения на поле. По словам хавбека, он рассчитывает восстановить кондиции, чтобы принять участие в первых товарищеских матчах под руководством Виктора Гончаренко.

- Нагрузки дались нормально, ничего тяжелого на сегодняшней тренировке не было, - приводит пресс-служба ЦСКА слова Головина. - Спокойно отработал положенное время, чему очень рад. Нужно скорее наверстывать упущенное, набирать форму.



Считал часы, когда смогу выйти на поле. В номере лежать было очень скучно, а выходить поначалу никуда было нельзя, чтобы не заразить остальных. Но все уже позади, я включился в работу, настроение замечательное! Дико скучал по мячу, по футболу, но теперь и на моей улице праздник!



– Скоро первые товарищеские матчи. Успеете восстановить кондиции, чтобы сыграть?

– Рассчитываю на это. Буду работать изо всех сил, и, надеюсь, тренеры дадут мне игровое время.



– Наверняка придется работать и между сборами, чтобы сравняться с партнерами в готовности?

– Планы именно такие. Пока не знаю, останусь ли на три выходных в Кампоаморе, но, в любом случае, и в паузу буду тренироваться каждый день.