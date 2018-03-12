09:32 | Футбол — РФПЛ

Александр Головин: "ЦСКА абсолютно по делу обыграл "Ахмат"


Полузащитник ЦСКА Александр Головин поблагодарил партнеров за гол в воскресном матче 22-го тура чемпионата России против "Ахмата" (3:0). Футболист отличился на шестой минуте, завершив комбинацию с участием Витинью и Понтуса Вернблума.

– Одержали важную победу при неплохой игре, – приводит "Р-Спорт" слова Головина. – Конечно, помог быстрый гол, который придал нам уверенности в дальнейшем. Тем более этому мячу предшествовала хорошая комбинация. Партнеры все здорово сделали, и мне оставалось только пробить в угол. Считаю, мы абсолютно по делу выиграли этот матч.

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https://rsport.ria.ru/football/20180312/1133947477.html

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