Александр Головин: "Было бы приятно, если бы Венгер пригласил меня в "Арсенал"

Полузащитник ЦСКА Александр Головин в интервью "СЭ" отметил, что ему был бы приятен интерес со стороны лондонского "Арсенала". При этом он не знает, готов ли к игре в составе "канониров".

– Допускаете, что вашу игру в дерби посмотрел Арсен Венгер и принял решение: этого парня нужно приобрести во чтобы то ни стало – либо сейчас, либо зимой?

– Сложно ответить на такой вопрос. Даже не представляю, что там да как (улыбается). Но было бы приятно, если такой специалист обратил на меня внимание и пригласил в "Арсенал".

– Представим, что завтра вам поступает предложение от лондонцев. Ваши действия?

– Конечно, мне будет приятно, что мной заинтересовался такой клуб. На мой взгляд, каждый футболист, в не зависимости от возраста, хочет поиграть в Европе. Я не исключение.

– А вы сами в 21 год уже готовы попробовать свои силы в команде уровня "Арсенала"?

– Не могу ответить на ваш вопрос. Я же с этой командой не тренировался. Не знаю, как там и что. Да, мы играли в Лиге чемпионов с соперниками такого уровня, но я не знаю ситуацию изнутри. Конечно, хотел бы попробовать там свои силы. И все-таки четкого представления о том, готов ли я к "Арсеналу", у меня сейчас нет. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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