Александр Головин: "Большого значения голу "Локомотиву" не придаю"

Полузащитник московского ЦСКА Александр Головин признался, что не придает большого значения забитому мячу в ворота "Локомотива" в матче 25-го тура чемпионата России (4:0). 20-летний россиянин концентрируется на следующей игре против "Спартака".

- Конечно, не ожидали, что итоговый счет будет таким крупным, - цитирует "Р-Спорт" Головина. - Приятно, что забил гол, но большого значения этому не придаю. Главное – командный результат. Выход на позиции левого латераля не стал для меня неожиданностью. Мы наигрывали этот вариант на тренировках, поэтому был готов. Тренер подробно объяснил требования, знал, что нужно делать. Но игра с "Локомотивом" – уже история. Готовимся к воскресному дерби. Все понимают значение этого матча. Готовимся отдать все силы на поле.