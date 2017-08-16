Александр Головин: "Аршавин мой кумир, я восхищался его игрой"

Полузащитник ЦСКА Александр Головин в интервью "СЭ" отметил, что был бы не против провести карьеру так же, как Андрей Аршавин. Он признался, что был восхищен его игрой.

– А как вам карьерный путь Андрея Аршавина? Он стал лучшим в России, уехал в Англию, провел полтора хороших сезона в "Арсенале", а потом потихоньку пропал с радаров.

– В свое время Аршавин был самым сильным российским футболистом. Играл в "Арсенале", делал покер в ворота "Ливерпуля", забивал "Барселоне". Считался если и не лидером "канониров", то в определенный период точно одним из ключевых игроков этой команды. Было бы супер провести карьеру так же, как и он. Я не против.

– Он был вашим кумиром?

– Да, когда был еще маленьким, смотрел Euro-2008, восхищался его игрой. Можно назвать Аршавина моим кумиром. Очень сильный футболист. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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