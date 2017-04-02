Александр Глеб: "Жаль, что не забили второй мяч в ворота ЦСКА"

Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Глеб после поражения от ЦСКА (1:2) в матче 21-го тура чемпионата России отметил, что второй тайм армейцы провели слабее первого. Хавбек посетовал, что не смог сравнять счет во встрече.

– Хотели быстро переходить из обороны в атаку, – сказал Глеб. – В первом тайме глубоко сидели, поэтому не все получалось, хотя моменты были. После перерыва ЦСКА встал, поэтому у нас появились шансы, начали подавать в штрафную, но не до конца додавили.

– То есть армейцы стали играть слабее после перерыва?

– Да.

– Как планировали действовать во втором тайме?

– Идти вперед, но из-за собственных ошибок получили второй гол. Конечно, было тяжело психологически, но мы смогли забить и шли вперед. Моменты были. Жаль, что не забили второй мяч. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)