16:45 | Футбол — РФПЛ

Александр Глеб: "Вест Хэм" - не уровень Смолова? А он разве в "Реале" играл?"

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Бывший полузащитник "Барселоны" Александр Глеб в интервью "СЭ" выразил мнение, что нападающему Федору Смолову уже пора уходить из "Краснодара". Он также добавил, что если игрок перейдет в "Вест Хэм", то ему придется доказывать уровень своей игры.

– Как реагировали на новости в СМИ о том, что россиянин Федор Смолов попал в список возможных приобретений мадридского "Реала"?

– Ну мы же не знаем, что из себя представлял этот шорт-лист. Верно? Может, в нем 100 человек, а может – всего 2. Я не в курсе, – сказал Смолов. – В любом случае, приятно, что к Федору проявил интерес такой гранд. Причем Смолов, на мой взгляд, очень сильный футболист. Быстрый, с хорошим ударом, с техникой. Считаю, ему уже пора уходить из "Краснодара". Слышал, что его зовут в Англию. Да?

– Пишут о предметном интересе со стороны "Вест Хэма". Разве это уровень Смолова?

– Уровень Смолова? Если честно, "Вест Хэм" сильнее "Краснодара".

– Даже так?

– Поймите, Англия – есть Англия. Там сейчас любой клуб обладает подбором приличных футболистов. Сложно сравнивать уровни. Где играл Федор до "Краснодара"?

"Динамо", "Анжи", "Урал".

– Ну и? Если бы он играл в "Реале" или "Барселоне", а его звали в "Вест Хэм", тогда можно было бы говорить о понижении планки, уровня. А пока Смолов проявил себя только в России. "Вест Хэм", считаю, нормальная команда. Федору еще нужно доказывать, чтобы там заиграть. Нет, поверьте, в моих словах нет никакого снобизма. Я уважаю Смолова как футболиста. Но АПЛ – это топовый турнир. И вот если он там раскроется, тогда будет и дальше прогрессировать. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Александра Глеба

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КОММЕНТАРИИ (4)
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podnimitemneveki

rotor23 Глупость ты сморозил по поводу тренерской школы она не пользовалась спросом в Европе а вот в Мире совсем другая картина Один из ярких примеров Непомнящий

23:36

rotor23

Ответ на первыкомментарий-тренрская школа России никогда и не пользовалась спросом! А Вест Хэм-да, хороший вариант для Смолова.

19:58

Мальчиш-Кибальчиш

Вест Хэм это лучшее что может быть для Федора на сегодня и завтра. А.Глеб говорит мудро он играл и в Испании и в Англии.ВХ сейчас стал брать очки и думаю он останется в ПЛ ну а если Федор весной в этом поможет клубу да закрепит еще и на ЧМ то это трамплин в топ клуб. Риск конечно присутствует но всё в фединых ногах и голове.

18:53

Vedi

Феде надо идти только в топовый клуб , а то один из тренерского цеха уже пошёл в чемпионшип доказывать свой уровень . Теперь надолго тренерская школа в России не будет пользоваться спросом . В топ клубе гораздо больше предпосылок стать ещё сильней даже потому что уровень игроков там позволит Феде раскрыть свои качества в более ярком свете .

18:26