Александр Глеб: "Уровень чемпионата России за пять лет не изменился"

Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Глеб отметил, что в 2012 году покинул самарский клуб, поскольку тогдашний наставник команды Андрей Кобелев настаивал на снижении зарплаты в три раза для хавбека, информируют "Известия". Белорус подчеркнул, что с тех пор в Самаре мало что изменилось.

– С момента вашего предыдущего прихода в "Крылья" Самара сильно изменилась?

– Аэропорт новый – это заметно. А остальное по-прежнему. Может быть, где-то дороги положили новые перед ЧМ-2018, но то, что я видел, не изменилось за прошедшие пять лет – ездить здесь до сих пор непросто.

– Почему вы не остались в "Крыльях" летом 2012 года?

– Мне предлагали остаться, но на зарплату в три раза меньше, чем я зарабатывал весной. Поэтому я отказался. Разговаривал на эту тему с тогдашним генеральным директором "Крыльев" Денисом Масловым – он сказал, что идея снизить мне зарплату шла от тогдашнего главного тренера Андрея Кобелева. Но я не знаю, правда ли это. Честно говоря, не хочу рассказывать подробности. Мне назвали условия, они меня не устроили, и на этом мы с клубом разошлись.

– После нынешнего перехода из БАТЭ в "Крылья" потеряли в зарплате?

– Сейчас я на деньги не смотрю. Просто хочется поиграть в хорошем чемпионате, принять очередной вызов, помочь "Крыльям" удержаться в РФПЛ. Сейчас все мысли – исключительно о футболе. Переговорил с главным тренером и решил помочь ему на этом этапе. О финансах речи даже не шло.

– Ваши дальнейшие отношения с "Крыльями" зависят от сохранения клубом прописки в премьер-лиге?

– Время покажет, сейчас нет смысла рассуждать. Главное – добиться того, чтобы "Крылья" остались в РФПЛ. Будем для этого делать все возможное. А там посмотрим, как быть дальше, пока я об этом не думал.

– Нынешний чемпионат России сильнее того, в котором вы играли пять лет назад?

– По мне – все так же, как и было. Уровень РФПЛ не стал ни лучше, ни хуже.