14:44 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Александр Глеб: "Скрипченко хочет, чтобы я помогал Корниленко впереди"

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Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Глеб подчеркнул, что у него хватает мотивации для выступления за новую команду. Вчера стало известно, что 35-летний ветеран подписал контракт с самарцами до конца сезона.

– Подписание контракта планировалось во вторник? Ничего не затягивалось, просто человек, ответственный за подписание контракта, прилетел только ночью, – цитирует tribuna.by Глеба со ссылкой на канал "Беларусь-5". – Приняли меня здорово, коллектив хороший, ребята отличные. Хорошие футболисты, которые хотят и умеют играть. Поэтому будем стараться показывать хорошую игру и хороший результат.

Конечно, общались с Вадимом Викторовичем Скрипченко. Отлично поговорили. Он хочет, чтобы я помогал Сереге Корниленко впереди, был нацелен больше на атаку. Конечно, мотивация есть. Очень надеюсь помочь команде.

 

Дополнительная информация

https://by.tribuna.com/football/1048485050.html

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