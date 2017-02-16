Александр Глеб: "Про замену Молло со Скрипченко не говорили, моя задача – разгонять атаки"

Новичок "Крыльев Советов" Александр Глеб подчеркнул, что главный тренер самарцев Вадим Скрипченко сыграл большую роль в его переходе. Хавбек, выступавший за "Крылья" в 2012 году, уверен, что команда способна играть в хороший футбол.

– Как возник вариант с "Крыльями"? Почему решили вновь поиграть в Самаре? – вопрос Глебу.

– А почему нет? Вадим Викторович Скрипченко связался с моим агентом, созвонились, встретились в Минске, поговорили. Пришли к общему знаменателю – поработать вместе.

– То есть фактор Скрипченко стал решающим?

– Да. Плюс Серега Корниленко. Я с ним играл. Захотелось помочь "Крыльям" и поиграть, продлить карьеру.

– А у другого белоруса – Гончаренко – сейчас поработать не хотелось?

– Да я даже это комментировать не хочу. Работаю с Вадимом Викторовичем. Доволен. Считаю, команда способна играть в хороший футбол, добиваться результата.

– Скрипченко видит в вас замену Молло, который ушел в "Зенит"?

– Этот вопрос лучше задать Вадиму Викторовичу. Про замену Молло мы не говорили. Передо мной стоит задача помогать разгонять атаки, пасовать тому же Сереге Корниленко.

– Чувствуете в себе силы стать дирижером атак самарцев?

– Я уверенный в себе человек. Игры покажут. Но рассуждать сейчас – это немного по-любительски. Готовлюсь, еще есть время. Наберу форму – тогда все станет видно на футбольном поле. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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