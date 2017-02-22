Александр Глеб: "По-вашему, я не бегунок?"

Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Глеб выразил уверенность, что наберет оптимальную форму к возобновлению сезона-2016/17. 35-летний экс-хавбек "Арсенала" и "Барселоны" вернулся в самарский клуб этой зимой, подписав контракт до лета.

- У меня большое желание помочь клубу, - сказал Глеб в интервью клубной пресс-службе. - Сейчас я набираю форму и к началу второго круга, думаю, буду в оптимальных кондициях.

Ребята выполняют все требования тренера. Они на 100 процентов уже готовы к сезону, есть небольшая усталость, но у всех воодушевление, все рвутся в бой. Настроение хорошее.

- "Крылья" очень успешно закончили первую часть чемпионата, впервые разгромили "Спартак". Команда готова выйти на прежний уровень и показывать такой же футбол?

- Конечно, способна. С таким тренером, таким подбором футболистов все возможно. Главное - верить в себя. Будем стараться выполнять требования тренера и радовать болельщиков.

- Возможно, это примитивно выглядит, но игроков делят: "Этот бегунок, а этот с головой". С вами все понятно, комментировали, что бегунков достаточно, нужен парень, который умеет видеть и отдать умную передачу.

- По-вашему, я не бегунок? (смеется) Буду стараться оправдать оказанное доверие.