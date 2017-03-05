Александр Глеб: "Крылья" очень глубоко садились в оборону в матче с "Локомотивом"

Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Глеб после поражения от "Локомотива" (0:3) в домашнем матче 18-го тура чемпионата России в Уфе подчеркнул, что команда пропускала голы из-за собственных ошибок. При этом, по мнению Глеба, "Локомотив" одержал заслуженную победу.

– Основная проблема в том, что глубоко садились, и вследствие этого у "Локомотива" появлялись моменты, – подчеркнул Глеб. – Из-за этого самим тяжело было выходить из обороны в атаку. Считаю, что из-за собственных ошибок и получили эти три гола.

– Сегодня у вас был, если можно так сказать, дебют. Как оцените свою сегодняшнюю форму?

– Хорошо себя чувствую, жалко, что не дома играем, но имеем то, что имеем. Надо выходить из этой ситуации. Сегодня "Локомотив" доминировал, по делу обыграл нас. Нужно разбирать ошибки, которые мы допустили, и будем готовиться к следующей игре.

– Несколько лет назад играли на стотысячном стадионе "Барселоны", а теперь тысяча человек в Уфе.

– Спасибо им, что приехали поддержать нас. Обидно, но ничего страшного, в следующей игре постараемся взять здесь три очка. (Иван УРАЛЬСКИЙ)