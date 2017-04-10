Александр Глеб: "Калачев - просто красавец"

Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Глеб отметил физические кондиции хавбека "Ростова" и партнера по сборной Белоруссии Тимофея Калачева, информируют "Известия". Глеб подчеркнул, что Калачев, "если бы захотел, мог получить шанс в Европе".

– Как партнер Тимофея Калачева по сборной Белоруссии можете объяснить феномен этого футболиста, в 35 лет раздающего голевые передачи в матчах с "Манчестер Юнайтед"?

– Ну ему же не 40 лет. 35 – нормальный возраст для футболиста, чтобы показать себя в Лиге чемпионов. Человек серьезно и профессионально к себе относится. Лишнего веса нет, серьезных травм тоже не припомню. Тимофей держит себя в форме, вот и зажигает за "Ростов" в еврокубках. Он просто красавец – пример любому игроку по части отношения к себе и своему делу.

– У него был шанс заиграть в европейских чемпионатах?

– Шанс уехать в Европу был у многих белорусских футболистов нашего поколения. Калачев тоже, если бы захотел, мог получить шанс в Европе. Сумел бы он закрепиться? Зная характер Тимофея, думаю, что у него были бы неплохие шансы.