Александр Глеб: "Дуэль белорусских тренеров? Для меня имели значение только очки и победа"

Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Глеб после поражения от ЦСКА (1:2) в матче 21-го тура чемпионата России отметил, что после перерыва его команда перешла на другую тактическую схему, потому что нужно было отыгрываться.

– Не очень удачно команда играет после возобновления чемпионата. Как планируете выбираться из этой ситуации?

– Работать над ошибками на тренировках, и победы придут.

– После перерыва в матче с ЦСКА ваша команда перешла на другую тактическую схему: тренер снял центрального защитника. Получается, риск не оправдался, поскольку вы сразу пропустили мяч?

– Нужно было разобраться. Все-таки нам пришлось так играть сразу после перерыва. В любом случае по ходу второго тайма это дало свои плюсы. Мы встречали соперника около центра, поэтому забирали мячи и снова атаковали. Нам надо было что-то менять и отыгрываться.

– Перед матчем много говорили о дуэли белорусских тренеров. Для вас это имело какое-то значение, как для футболиста с белорусским паспортом?

– Для меня значение имела победа и набор очков. Больше ничего. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)