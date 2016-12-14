Александр Гацкан: "Я жесткий, но не грубый!"

Полузащитник и капитан "Ростова" Александр Гацкан отметил, что вице-президент ростовского клуба, тренер Курбан Бердыев занят футболом 24 часа в сутки. По его словам, он дал 32-летнему игроку шанс стать капитаном и добиться с командой высоких результатов.

– Курбан Бекиевич – профессионал своего дела, – приводит moldova.sports.md слова Гацкана. - Таких встретишь очень редко. 24 часа в сутки он в футболе! Я ему очень благодарен за то, что он дал мне шанс стать капитаном и добиться результатов, которых мы в этом году достигли. С ним у нас хорошие отношения футболиста и тренера.

– Что скажете о пражской "Спарте"? Как вам этот соперник по 1/16 финала Лиги Европы?

– Знаю, что это очень хорошая команда, будет трудно их пройти. Вообще, на этом этапе Лиги Европы слабых, легко проходимых команд не бывает, и все могут удивить, преподнести сюрприз. Мы же отдадим все силы ради того, чтобы пройти дальше.

– Вы считаетесь самым жестким футболистом в чемпионате России. За это вас часто критикуют как СМИ, так и известные футбольные личности.

– Я жесткий, но не грубый! Последняя красная карточка была случайностью, и я попросил прощения у футболиста "Анжи". Мне очень неприятно, что так вышло. В матче с "Зенитом" второй желтой вообще не было! И с "Тереком" тоже судья придумал!