Александр Гацкан: "В России игрокам некоторых команд дозволено вести себя иначе, чем другим"

Полузащитник "Ростова" Александр Гацкан заявил, что в Европе арбитры судят жестче, чем в России.

- Понимаете, в России игрокам некоторых команд дозволено вести себя, скажем так, иначе, чем другим, - сказал Гацкан в интервью RT. - А потом происходят подобные ситуации, ведь европейский судейский корпус работает жестко и точно накажет за то, что могут простить в РПЛ. Я это все ощущал и на себе, когда "Ростов" играл в Лиге чемпионов и Лиге Европы – получаешь желтую за первый же серьезный фол. У нас же это обычно происходит только после нескольких предупреждений.

В текущем сезоне Гацкан провел 10 матчей за "Ростов" и получил 4 желтых карточки.

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