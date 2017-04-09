Александр Гацкан: "Ростову" нужно более агрессивно играть на половине поля "Локомотива"

Полузащитник "Ростова" Александр Гацкан в перерыве гостевого матча 22-го тура чемпионата России против "Локомотива" в эфире телеканала "Наш футбол" подчеркнул, что команде нужно действовать более агрессивно. После первой половины встречи счет в матче не открыт.

– Играем, как всегда играем, – сказал Гацкан. – Кто больше выиграет единоборств, будет больше иметь шансов на чужой половине поля.

Стараемся играть, никто никому не уступает, пока идет равная борьба. Нужно чуть более агрессивно вступать в отбор на чужой половине поля, чтобы больше атаковать. Должны забить во втором тайме.