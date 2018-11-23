Александр Гацкан: "Победу в Кубке России над "Зенитом" надо забыть"

Полузащитник "Ростова" Александр Гацкан в преддверии гостевого матча 15-го тура чемпионата России против "Зенита" считает, что нужно забыть победу над питерским клубом в 1/8 финала Олимп-Кубка России (3:1), сообщает официальная группа желто-синих "Вконтакте".

– Соперник – фаворит предстоящей игры в Санкт-Петербурге?

– Питерцы – всегда фавориты в матчах премьер-лиги, – признался Гацкан. – Но сейчас у "Ростова" хорошие футболисты и тренерский штаб, мы стабильно набираем очки. Есть все шансы добиться хорошего результата.

– Не так давно "Ростов" уверенно победил "Зенит" в 1/8 финала Кубка…

– Была хорошая игра (улыбается). Но предстоящая встреча – выездная, поэтому нужно забыть все, что было тогда на "Ростов Арене". Впрочем, в этом сезоне в гостях мы тоже смотримся отлично.

– "Зенит" оторвался от преследователей в турнирной таблице. По качеству игры команда Сергея Семака тоже впереди конкурентов?

– Не могу так сказать. Сейчас чемпионат выровнялся. Кто-то лучше смотрится в атаке, кто-то в защите. Класс 6-7 клубов примерно одинаковый. Они и находятся выше всех остальных. Упал ли уровень РПЛ? Не думаю. Просто середняки стали крепче.

– Кого выделите в составе "Зенита"?

– Я никого не боюсь, меня уже никем не удивить (смеется). Играет команда, а не личности. Если сделаем все, что нам говорит тренер – увезем очки из Питера. Главное показать свой футбол, тогда не надо будет смотреть на "Зенит".

"Зенит" – "Ростов": чемпионат России, онлайн-трансляция, 25 ноября, начало – в 19.00 (мск).