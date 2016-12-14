Александр Гацкан: "Победа над "Баварией" была сродни полету в космос!"

Полузащитник и капитан "Ростова" Александр Гацкан сравнил победу над "Баварией" в 5-м туре группового турнира Лиги чемпионов (3:2) с полетом в космос. 32-летний хавбек также добавил, что осознание того, что ростовчане обыграли победителя Лиги чемпионов 2013 года, пришло к нему только на второй день после игры.

– Очень хороший выдался год, один из самых замечательных в моей карьере футболиста, – приводит moldova.sports.md слова Гацкана. – Вместе с "Ростовом" мы добились высоких результатов благодаря самоотдаче, серьезному отношению к делу, вере в себя, вере в команду. Запомнились и навсегда запечатлелись матчи с топовыми клубами, крутое начало пути в квалификации Лиги чемпионов, победы над "Андерлехтом", "Аяксом", потом групповая стадия, матчи с "Баварией"! Навсегда запомнится сумасшедшая атмосфера, которая была на стадионах во время этих игр, особенно перед началом матчей. Это было очень круто. О таком мечтает каждый футболист.

Разочаровало поражение от "Баварии" со счетом 0:5 в первой игре группового турнира Лиги чемпионов. Еще огорчают результаты сборной Молдовы.

– Победив "Баварию" (3:2), вы вошли в историю российского футбола. После 0:5 в Мюнхене вряд ли хоть кто-то верил в вашу победу. Что было внутри коллектива до этой игры?

– До игры Курбан Бекиевич Бердыев собрал нас всех и сказал, чтобы мы верили в победу, не думали ни о чем другом, кроме как о том, что можем выйти из этой игры победителями. Он говорил ребятам, что без веры в себя, без веры в свою команду мы не сможем выиграть. Так в итоге и произошло. У команды все сложилось удачно, мы были отмобилизованы, сохраняли игровую дисциплину, забили три гола. Я как капитан тоже подбадривал всех. Старался помогать команде и до, и во время игры.

Если честно, мы настолько отдались игре, что после завершения матча все парни просто не осознавали то, что сделали. Я все понял только на второй день. Это было как слетать в космос! Очень круто!