Александр Гацкан: "Не хотел считать, сколько не выигрывал "Ростов", но пришлось"

Капитан "Ростова" Александр Гацкан после матча 18-го тура чемпионата России против "Анжи" (2:0) отметил, что команде было сложно показать что-то сверхъестественное из-за холодной погоды. Донской клуб одержал первую победу с 13 августа.

- В такой игре главное победа и три очка. Мы не выигрывали, кажется, больше трех месяцев, - приводит DonNews слова Гацкана. - Честно, не хотел считать, но пришлось. Спасибо болельщикам, которые поддержали нас в холодную погоду. На таком поле трудно было показать что-то сверхъестественное, но надеюсь, что болельщики остались довольны.