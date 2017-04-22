Александр Гацкан: "Не дали "Спартаку" поднять головы"

Капитан "Ростова" Александр Гацкан после матча 24-го тура чемпионата России против "Спартака" (3:0) отметил, что результат справедлив. По словам полузащитника, команда бережно отнеслась к голевым моментам.

– Мы не дали сопернику поднять головы. Полностью его переиграли, – отметил Гацкан в эфире телеканала "Наш футбол". – Результат достойный, выиграли по делу.

– Три удара – три гола. Чем объяснить такую результативность?

– Старались. До этого долго не забивали. К моментам отнеслись лучше, поэтому забили.

– После еврокубковых матчей тяжело было преодолевать барьер и находить в себе мотивацию?

– Думаем, что барьер преодолен. Все команды под нас подстраиваются, знают, как играть. Поэтому нам тяжело и приходится отдавать все силы.

"СЭ" вел трансляцию матча "Ростов" - "Спартак" //

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