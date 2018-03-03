Александр Гацкан: "Карпин все делает правильно"

Полузащитник "Ростова" Александр Гацкан после поражения от "Краснодара" (1:3) в матче 21-го тура премьер-лиги отметил, что пенальти в ворота его команды был назначен неправильно, передает спецкор "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА из Краснодара. Хавбек также добавил, что ростовчане играли с первых минут на победу.



– В неудаче можно найти много причин, но я думаю, что одна из главных – это легкий пенальти, который судья поставил, – сказал Гацкан. – Я думаю, и все это видели, что его не было. Но судья увидел, и игра уже пошла по-другому. "Краснодар" играл на контратаках, были свободные зоны, поэтому соперники убегали и создавали много опасных моментов. А по игре благодарю болельщиков, которые были на матче, всех ребят, которые отдавались на поле. Все нормально, будем работать дальше.



– Какой план на игру был во втором тайме? Что говорил Карпин?



– Мы с первых минут играли на победу, но очень сильно опускались на нашу половину поля. Надо было чуть выше играть, и именно это Карпин в перерыве нам сказал. Начали играть выше, но так получилось, что вот этот пенальти все сломал.



– Что привнес новый главный тренер в команду, чего не было ранее?



– Он делает все правильно, подсказывает, кому и как перестраиваться, играть, а уже футболисты на поле решают.



– У вас испанские ассистенты. Насколько удобно с ними работать?



– Испанец Луис – тренер по физподготовке. Есть второй испанец – отвечает за тактику, разбирает игры. Третий испанец – физиотерапевт, который отвечает за травмированных игроков. Непривычно? Нет, это нормальная практика.



– "Краснодар" – традиционно неудобный соперник для "Ростова", одна победа в шестнадцати матчах. Почему так?



– Почему? Смотрите, какой у "Краснодара" стадион! У него все есть, чтобы добиваться хороших результатов. Поэтому нам еще надо к этому идти, расти и работать.