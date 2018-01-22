Александр Гацкан: "Карпин – хороший тренер, плохие не добиваются результатов"

Полузащитник "Ростова" Александр Гацкан отметил, что у Валерия Карпина есть определенные требования к игрокам, которые нужно выполнять. Он также добавил, что специалист попросил его тянуть за собой команду.
Напомним, Карпин возглавил "Ростов" 19 декабря. Контракт с ним заключен на 2,5 года.
– У каждого тренера свое видение футбола, как игроки должны вести себя на поле и за полем. Раньше мы в "Ростове" не кушали вместе, не вставали вместе. Он сказал, что так правильно, так надо делать, – сказал в интервью клубной пресс-службе Гацкан. – Есть определенные требования на тренировках. Нам нужно их выполнять, чтобы потом было легче добиваться результата в игре.
Карпин – хороший человек, тренер. Плохие тренеры не добиваются результатов, как это было со "Спартаком" – второе место и участие в Лиге чемпионов. У нас хорошие отношения. Он тренер, я игрок. Попросил помочь ребятам, тянуть за собой, показывать, как работать, как выполнять тяжелую работу на сборе. Делаю все возможное.
Slim Taller
Так Баварию побеждали и совсем слабые клубы,такие как БАТЭ.Причём,не дублирующий состав Баварии как в матче с Ростовом, а основной.Про Аякс нынче вообще неуместно говорить.Это не тот Аякс сорокалетней давности а пародия на клуб.У Карпина последние два места работы - Мальорка и Армавир.Результаты таковы,что лучше вспоминать про то,как хорошо у него получалось работать аналитиком и комментатором.
17:53
Felix BARSA
Посмотрим, время покажет на что способен Карпин... В Бердыева тоже никто не верил, когда он пришел в Ростов, а мы потом громили АЯКС и побеждали Баварию!!!!
16:43
Вопреки
баламошка... "Великий".....Не смеши - расскажи это игрокам и боссам, утопленным Карпиным в третьи дивизионы, испанской Мальорки и российского Армавира . Роль клоуна на МАТЧ ТВ ему больше подходит
16:24
баламошка
Не хороший, а великий. Валерим!
16:04