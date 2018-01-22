Александр Гацкан: "Карпин – хороший тренер, плохие не добиваются результатов"

Полузащитник "Ростова" Александр Гацкан отметил, что у Валерия Карпина есть определенные требования к игрокам, которые нужно выполнять. Он также добавил, что специалист попросил его тянуть за собой команду.

Напомним, Карпин возглавил "Ростов" 19 декабря. Контракт с ним заключен на 2,5 года.

– У каждого тренера свое видение футбола, как игроки должны вести себя на поле и за полем. Раньше мы в "Ростове" не кушали вместе, не вставали вместе. Он сказал, что так правильно, так надо делать, – сказал в интервью клубной пресс-службе Гацкан. – Есть определенные требования на тренировках. Нам нужно их выполнять, чтобы потом было легче добиваться результата в игре.

Карпин – хороший человек, тренер. Плохие тренеры не добиваются результатов, как это было со "Спартаком" – второе место и участие в Лиге чемпионов. У нас хорошие отношения. Он тренер, я игрок. Попросил помочь ребятам, тянуть за собой, показывать, как работать, как выполнять тяжелую работу на сборе. Делаю все возможное.