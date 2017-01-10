Александр Гацкан: "Чего не хватило "Ростову", чтобы стать чемпионами? Двух очков"

Капитан "Ростова" Александр Гацкан признался, что прошлый год был самым лучшим в его карьере. Также он отметил, что поражение от "Мордовии" стоил его команде чемпионства в прошлом сезоне.

- На данный момент 2016-й мой самый лучший год, - цитирует пресс-служба УЕФА ГАцкана. - Думаю, даже в самых лучших снах никто не мог предположить, что мы добьемся таких хороших результатов.

- Сначала "Ростов" произвел фурор в чемпионате России. Чего не хватило, чтобы стать чемпионами?

- Не хватило двух очков. Ключевым стал матч с "Мордовией", когда мы проиграли на выезде со счетом 1:2. Если бы там не споткнулись, тогда, думаю, не дали бы обогнать себя ЦСКА.

- В чем заключалась магия "Ростова" в прошлом сезоне?

- Все началось еще в 2015 году, когда Курбан Бекиевич стал главным тренером. На сборах он сказал нам: "Я пришел сюда не просто так. Я пришел решать большие задачи - попасть в Лигу чемпионов". Мы сначала, конечно, не поверили. Но со временем "Ростов" стал преображаться. Тренер провел хорошую селекцию, мы стали лучше играть, пошли хорошие результаты. С каждым матчем мы выглядели все лучше и лучше. Со стороны многие смотрели и думали: когда же мы остановимся. Тренер же говорил: "Мы не остановимся, мы будем играть в каждом матче на победу".