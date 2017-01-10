Александр Гацкан: "Бердыеву может хватить и трех слов, чтобы донести свои идеи"

Капитан "Ростова" Александр Гацкан отметил, что главному тренеру команды Курбану Бердыеву достаточно нескольких слов, чтобы донести свои идеи до футболистов. Также 32-летний игрок рассказал, что ушел из "Рубина" в 2008 году ради игровой практики и не конфликтовал с наставником.

- Бердыева отличает большой опыт, - цитирует пресс-служба УЕФА Гацкана. - При этом он постоянно работает над собой. Он знает, как нужно вести себя в той или иной ситуации, как говорить с футболистами. Не каждый тренер способен донести свои идеи до футболиста, а Бердыеву может хватить и трех слов.

- При Бердыеве в 2015 году вы стали капитаном "Ростова", хотя в 2008-м покинули возглавляемый им "Рубин". Что тогда не сложилось?

- На тот момент я не был твердым игроком "основы", а "Рубин" ставил большие задачи, в команду пришли сильные футболисты. Поэтому я поговорил с тренером, сказал, что хочу играть, повышать мастерство. Бердыев ответил, что я нужен команде, но если хочу, то меня отпустят. Я по-доброму попрощался с "Рубином". Ссор не было. Я оказался в "Ростове", и это пошло мне на пользу. Так получилось, что спустя годы и Бердыев приехал в "Ростов". Капитаном меня назначил именно тренер.