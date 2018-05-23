Александр Филимонов: "Предложения от "Спартака"? Не было. Видимо, не нужен"

Бывший вратарь "Спартака" Александр Филимонов рассказал, что ему не поступало предложений от московского клуба. Последние три сезона Филимонов работает играющим тренером в "Долгопрудном" из ПФЛ.
- Предложения от руководства "Спартака"? Не было вариантов. Видимо, не нужен "Спартаку", -заявил в эфире "Спорт FM" Филимонов. - Рассматриваю себя как тренер вратарей. Для меня этот вопрос не стоит. Я семь лет играющий тренер, спокойно работаю. Всю жизнь в футболе.
Филимонов выступал за "Спартак" с 1996 по 2001 годы и вместе с красно-белыми стал шестикратным чемпионом России и обладателем Кубка России.
grogenov
народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
21:33
GeoMaS
- Был нужен, да уже взяли - А может и я на что сгожусь? - Может и сгодишься.
21:26
загадочный лысый уассетин
Езжай НА украину... За отборочный 1:1 тебя даже в кийивскую динаму играющим вратарём--гонялой примут....
21:20
shpasic
в сборную не звали? третьим вратарём после Габулова?
21:17