Александр Филимонов: "Предложения от "Спартака"? Не было. Видимо, не нужен"

Бывший вратарь "Спартака" Александр Филимонов рассказал, что ему не поступало предложений от московского клуба. Последние три сезона Филимонов работает играющим тренером в "Долгопрудном" из ПФЛ.

- Предложения от руководства "Спартака"? Не было вариантов. Видимо, не нужен "Спартаку", -заявил в эфире "Спорт FM" Филимонов. - Рассматриваю себя как тренер вратарей. Для меня этот вопрос не стоит. Я семь лет играющий тренер, спокойно работаю. Всю жизнь в футболе.

Филимонов выступал за "Спартак" с 1996 по 2001 годы и вместе с красно-белыми стал шестикратным чемпионом России и обладателем Кубка России.