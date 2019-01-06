Александр Филимонов: "Почему я нигде не востребован? Для меня это загадка"

Бывший вратарь "Спартака" и сборной России Александр Филимонов посетовал, что его опыт не востребован в клубах. Голкипер с 2011 по 2018 год был играющим тренером вратарей сперва в тульском "Арсенале", а затем - в "Долгопрудном". Подмосковная команда стала последней в игровой карьере голкипера.

- Вряд ли я должен звонить в клубы и просить взять себя на работу, - сказал Филимонов. - Вот болельщики меня часто спрашивают: Александр, почему вы нигде не востребованы? Для меня самого это загадка и я не могу объяснить эту ситуацию. Если главные тренеры или руководители клуба захотят обратиться, я открыт для общения. Ни от кого не прячусь. Но раз пока не обращались, значит, всех устраивает игра вратарей в своих клубах, не требуется улучшение в этой позиции. (Дмитрий Зеленов)

Полностью интервью Филимонова