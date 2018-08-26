Александр Филимонов: "Максименко преодолеет кризисную ситуацию"

Бывший голкипер "Спартака" Александр Филимонов заявил, что вратарь красно-белых Александр Максименко справится с кризисной ситуацией. 20-летний голкипер допустил результативную ошибку в матче 5-го тура РПЛ против "Динамо" (2:1).

- Если разбирать момент методически, то понятно, что Максименко видит удар и ждет, - сказал Филимонов в эфире канала "Матч Премьер". - Он находился в хорошей позиции. Не могу сказать, что Максименко потерял ворота и вышел далеко. Я бы посоветовал ему просто подставить руку и перевести мяч в сторону.

В матче с ПАОК (первый матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов, (2:3) - Прим. "СЭ") он боялся столкнуться со своим игроком - не с точки зрения получения травмы, а с опасением, что не доберется до мяча. Его сбила с толку нога нападающего - если бы не было этой ноги, то он принял бы мяч.

Не прибьют ли его эти моменты? Он выдержит. Конечно, пропущенный гол в Лиге чемпионов во многом лишил команду шансов, а вот мяч от "Динамо" не повлиял на исход матча. Он должен преодолеть эту кризисную ситуацию и перевести все это в положительный опыт.

Максименко провел пять матчей в чемпионате России в минувшем сезоне и пропустил 1 гол.

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