Александр Филимонов: "Если Глушаков хотел убрать Карреру, почему с ним на поле был результат?"

Бывший вратарь "Спартака" Александр Филимонов не верит в то, что капитан команды Денис Глушаков пытался "слить" главного тренера Массимо Карреру. Специалист перевел хавбека в молодежную команду после конфликта, а после увольнения Карреры Глушаков вернулся в основу.

– Если ты главный тренер, должен не допустить накала ситуации, - сказал Филимонов. - Либо поговорить с людьми, либо сразу их убрать. Все определяется результатом и цифрами. А цифры говорят, что без Глушакова команда играет хуже, чем с ним. Если он хотел убрать тренера, почему на поле с ним был результат? Не понимаю. Вспоминая Романцева – даже представить не могу, чтобы его кто-то мог подсиживать. Такого быть не могло в принципе. Потому что масштаб у личности был такой. Мастерство тренера и заключается в том, чтобы не допускать таких ситуаций. И руководителя клуба, кстати, тоже. (Дмитрий Зеленов)

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