17:28 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Александр Фильцов: "Было приятно вернуться на стадион "Локомотива"

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Вратарь тульского "Арсенала" Александр Фильцов, арендованный у "Рубина", после товарищеской игры против "Локомотива" (1:0) выразил радость от возвращения на стадион железнодорожников. 26-летний голкипер с 2010 по 2013 год числился игроком "Локомотива".

– Приятно, что выиграли, показав хорошую игру, – сказал для клубной пресс-службы Фильцов. – Сейчас длительная пауза на матчи сборных, поэтому хорошо, что мы получили такую игровую практику. Во время этой паузы важно не терять тонус и наигрывать связи между футболистами. Сэйвы? Очень рад, что в нужный момент получилось выручить свою команду (улыбается).

Приятно вернуться сюда, увидеть старых друзей, партнеров, тренеров. Здесь футбольная обстановка, болельщики пришли поддержать обе команды. Думаю, все довольны.

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=bojp0ngvj8g

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