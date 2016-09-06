Александр Фильцов: "Было приятно вернуться на стадион "Локомотива"

Вратарь тульского "Арсенала" Александр Фильцов, арендованный у "Рубина", после товарищеской игры против "Локомотива" (1:0) выразил радость от возвращения на стадион железнодорожников. 26-летний голкипер с 2010 по 2013 год числился игроком "Локомотива".

– Приятно, что выиграли, показав хорошую игру, – сказал для клубной пресс-службы Фильцов. – Сейчас длительная пауза на матчи сборных, поэтому хорошо, что мы получили такую игровую практику. Во время этой паузы важно не терять тонус и наигрывать связи между футболистами. Сэйвы? Очень рад, что в нужный момент получилось выручить свою команду (улыбается).

Приятно вернуться сюда, увидеть старых друзей, партнеров, тренеров. Здесь футбольная обстановка, болельщики пришли поддержать обе команды. Думаю, все довольны.