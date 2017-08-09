Александр Ерохин: "Жаль, что "Зенит" не дожал "Урал"

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин после матча 5-го тура чемпионата России против "Урала" (1:1) отметил, что питерцы должны были одерживать победу. Также экс-хавбек команды из Екатеринбурга поблагодарил местных болельщиков за поддержку.

– В каждом матче перед "Зенитом" стоит задача взять три очка, – сказал во флеш-интервью Ерохин. – Но матч складывался по-другому. Пропустили, пришлось отыгрываться. Жаль, что не дожали. Было приятно вновь сыграть здесь, и спасибо болельщикам за теплый прием. У "Зенита" были моменты, которые нужно было доводить до ума и побеждать.

Трансляция матча "Урал" – "Зенит"