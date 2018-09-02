Александр Ерохин: "Зенит должен были дожимать "Спартак"

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин подвел итоги матча 6-го тура чемпионата России со "Спартаком" (0:0). По его словам, нужно было дожимать соперника.

– Тренер перед матчем говорил, что ситуация может поменяться. Поэтому мы поменяли фланги, – отметил Ерохин. – Смотрели по ситуации и решили поменяться, чтобы Роберт попробовал слева обыгрывать, а я справа.

– Было несколько моментов с падениями, тянули ли какие-то на пенальти?

– Раз судья не назначил его, значит, не было.

– Не было ли ощущений, что судьи как-то несправедливо работали?

– Нет, единственное – фол на мне во втором тайме был, за что должны были дать вторую желтую соперника.

– Если бы "Зенит" неделю отдыхал, то по-другому бы сыграл сегодня?

– Сложно сказать, как бы было. Мы в неплохой форме подошли к этому матчу.

– Счет 0:0 по игре?

– Был боевой матч с моментами как у нас, так и у "Спартака". Думаю, что мы должны были дожимать и побеждать. Но матч завершился ничьей, будем отталкиваться от этого. Следующий соперник уже после сборной.

– Кстати о ней, физически не просядите?

– Нет, думаю, тренеры подберут правильную подготовку, и все будет в порядке.

– Какие прогнозы на сезон?

– У нас прогноз один – выходим на каждый матч, чтобы побеждать, боремся за первое место.

– Геннадий Орлов сказал, что вы и Кузяев самые утомленные игроки "Зенита". Насколько это правда?

– Если посмотреть на статистические данные, то я и Далер больше всех бегают. (Игорь НОВИКОВ)