Александр Ерохин: "Верим, что "Зенит" вернется на первое место"

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин подчеркнул, что клуб намерен сократить отставание от лидеров чемпионата России. Хавбек верит в то, что сине-бело-голубые могут занять первое место в премьер-лиге.

– Какие ожидания от сборов?

– Ожидается серьезная работа, большие нагрузки. На этих сборах закладывается фундамент. Все настроены серьезно, будем тренироваться большим желанием.

– Отпуск прошел хорошо?

– Он прошел как обычно – очень плодотворно. Побывал дома, в Барнауле, съездил на горный Алтай, подышал свежим воздухом. Провел все время с семьей. В сезоне это не так часто удается.

– Экстремальными видами спорта в горах занимались?

– К счастью, нет (смеется).

– Судя по Инстаграму, вы еще и в Дубае отдыхали. Теперь придется вернуться туда уже на сборы.

– Получается так. Только прилетел на медосмотр, а завтра уже обратно в Дубай.

– Нельзя было остаться и пройти все процедуры там?

– Это командное мероприятие, его никак нельзя пропускать.

– Какие мысли перед второй частью сезона?

– Готовимся к серьезной борьбе. У нас есть отставание от лидеров. Будем наверстывать упущенное и добиваться нужного результата.

– "Зениту" по силам вернуться на первое место?

– Мы в этом верим.

– В плей-офф Лиги Европы "Зенит" сыграет с "Селтиком". Обрадовались, когда узнали, что будете играть с шотландцами? Или, может быть, огорчились?

– Точно не огорчились. Мы в плей-офф Лиги Европы. Очень серьезно подходим к этому турниру и хотим пройти как можно дальше. "Селтик" – серьезный клуб. Они совсем недавно потерпели первое поражение за очень большой промежуток времени. Готовимся и думаем только о победе. (Сергей ЯРЕМЕНКО)