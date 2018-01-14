10:37 | Футбол — РФПЛ

Александр Ерохин: "Верим, что "Зенит" вернется на первое место"

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Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин подчеркнул, что клуб намерен сократить отставание от лидеров чемпионата России. Хавбек верит в то, что сине-бело-голубые могут занять первое место в премьер-лиге.

– Какие ожидания от сборов?

– Ожидается серьезная работа, большие нагрузки. На этих сборах закладывается фундамент. Все настроены серьезно, будем тренироваться большим желанием.

– Отпуск прошел хорошо?

– Он прошел как обычно – очень плодотворно. Побывал дома, в Барнауле, съездил на горный Алтай, подышал свежим воздухом. Провел все время с семьей. В сезоне это не так часто удается.

– Экстремальными видами спорта в горах занимались?

– К счастью, нет (смеется).

– Судя по Инстаграму, вы еще и в Дубае отдыхали. Теперь придется вернуться туда уже на сборы.

– Получается так. Только прилетел на медосмотр, а завтра уже обратно в Дубай.

– Нельзя было остаться и пройти все процедуры там?

– Это командное мероприятие, его никак нельзя пропускать.

– Какие мысли перед второй частью сезона?

– Готовимся к серьезной борьбе. У нас есть отставание от лидеров. Будем наверстывать упущенное и добиваться нужного результата.

– "Зениту" по силам вернуться на первое место?

– Мы в этом верим.

– В плей-офф Лиги Европы "Зенит" сыграет с "Селтиком". Обрадовались, когда узнали, что будете играть с шотландцами? Или, может быть, огорчились?

– Точно не огорчились. Мы в плей-офф Лиги Европы. Очень серьезно подходим к этому турниру и хотим пройти как можно дальше. "Селтик" – серьезный клуб. Они совсем недавно потерпели первое поражение за очень большой промежуток времени. Готовимся и думаем только о победе. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

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КОММЕНТАРИИ (10)
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podnimitemneveki

sprut73Пока такие специалисты как ты коментируют футбол его у нас в стране ни когда не будет

16:35

sprut73

если за зенит и сборную играют бревна типа Ерохина,первого места не видать

12:32

Щас спою

Бакланы умом тронулись.

12:11

ravilius777

жалко когда такие деньжищи коту под хвост регулярно... по 230 млн в год тратят, стадик за ярд, во главе тухлые рыбьи головы меняют одна другую, эх... Гинеру хотя бы половину таких возможностей... в полуфинале бы ЛЧ играли бы, и ЛЕ бы ещё раз точно взяли... но ещё минимум 6 лет труба будет у этих бакланов((

11:43

ravilius777

это самый нелепый зенит за все последние годы

11:35

-философ-

Без Дзюбы?? Никогда))))))))

11:26

foreverCSKAforever

Когда эти завсегдатаи ЛЕ были на первом месте? По ходу надуло ему в голову там в Горном Дубае на отдыхе.

11:18

Millwall82

КБ-Иксперты как всегда с анализом своим)

11:06

Красно Белый Питер

Это вряд ли ! Для этого нужно вас всех отправить в Аренду в РостовИ набрать еще Аргентинцев!

10:56

баламошка

Верим, что бакланы вернутся в пердив. Подпись: многострадальная Россия.

10:45