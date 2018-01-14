Александр Ерохин: "Верим, что "Зенит" вернется на первое место"

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин подчеркнул, что клуб намерен сократить отставание от лидеров чемпионата России. Хавбек верит в то, что сине-бело-голубые могут занять первое место в премьер-лиге.
– Какие ожидания от сборов?
– Ожидается серьезная работа, большие нагрузки. На этих сборах закладывается фундамент. Все настроены серьезно, будем тренироваться большим желанием.
– Отпуск прошел хорошо?
– Он прошел как обычно – очень плодотворно. Побывал дома, в Барнауле, съездил на горный Алтай, подышал свежим воздухом. Провел все время с семьей. В сезоне это не так часто удается.
– Экстремальными видами спорта в горах занимались?
– К счастью, нет (смеется).
– Судя по Инстаграму, вы еще и в Дубае отдыхали. Теперь придется вернуться туда уже на сборы.
– Получается так. Только прилетел на медосмотр, а завтра уже обратно в Дубай.
– Нельзя было остаться и пройти все процедуры там?
– Это командное мероприятие, его никак нельзя пропускать.
– Какие мысли перед второй частью сезона?
– Готовимся к серьезной борьбе. У нас есть отставание от лидеров. Будем наверстывать упущенное и добиваться нужного результата.
– "Зениту" по силам вернуться на первое место?
– Мы в этом верим.
– В плей-офф Лиги Европы "Зенит" сыграет с "Селтиком". Обрадовались, когда узнали, что будете играть с шотландцами? Или, может быть, огорчились?
– Точно не огорчились. Мы в плей-офф Лиги Европы. Очень серьезно подходим к этому турниру и хотим пройти как можно дальше. "Селтик" – серьезный клуб. Они совсем недавно потерпели первое поражение за очень большой промежуток времени. Готовимся и думаем только о победе. (Сергей ЯРЕМЕНКО)
podnimitemneveki
sprut73Пока такие специалисты как ты коментируют футбол его у нас в стране ни когда не будет
16:35
sprut73
если за зенит и сборную играют бревна типа Ерохина,первого места не видать
12:32
Щас спою
Бакланы умом тронулись.
12:11
ravilius777
жалко когда такие деньжищи коту под хвост регулярно... по 230 млн в год тратят, стадик за ярд, во главе тухлые рыбьи головы меняют одна другую, эх... Гинеру хотя бы половину таких возможностей... в полуфинале бы ЛЧ играли бы, и ЛЕ бы ещё раз точно взяли... но ещё минимум 6 лет труба будет у этих бакланов((
11:43
ravilius777
это самый нелепый зенит за все последние годы
11:35
-философ-
Без Дзюбы?? Никогда))))))))
11:26
foreverCSKAforever
Когда эти завсегдатаи ЛЕ были на первом месте? По ходу надуло ему в голову там в Горном Дубае на отдыхе.
11:18
Millwall82
КБ-Иксперты как всегда с анализом своим)
11:06
Красно Белый Питер
Это вряд ли ! Для этого нужно вас всех отправить в Аренду в РостовИ набрать еще Аргентинцев!
10:56
баламошка
Верим, что бакланы вернутся в пердив. Подпись: многострадальная Россия.
10:45