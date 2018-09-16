20:11 | Футбол — РПЛ

Александр Ерохин: "В Оренбурге никому не будет легко"

Обсудить
0

Полузащитник "Зенита"  Александр Ерохин остался доволен победой над "Оренбургом" (2:1) в матче чемпионата России. На счету хавбека оба гола петербуржцев.

– Понравился результат. Мы добились победы, набрали три очка. Это самое главное. Тяжелое поле. В Оренбурге никому не будет легко, – приводит официальный сайт "Оренбурга" слова Ерохина. – "Оренбург" хорошая команда, боевая, борется до конца, не опускает рук. Поэтому тут никому легко не будет.

Дополнительная информация

https://fcorenburg.ru/news/novosti-osnovy/kommentarij-aleksandra-erohina-posle-matcha.html

Обсудить
0
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 7-й тур
Материалы других СМИ
Загрузка...