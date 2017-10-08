Александр Ерохин: "Сарсания был позитивным человеком, всегда с улыбкой на лице"

Полузащитник "Зенита" и сборной России Александр Ерохин рассказал, что запомнит спортивного директора петербургского клуба Константина Сарсанию как позитивного человека, который всегда был с улыбкой на лице. Напомним, Сарсания скончался в субботу на 49-м году жизни. По предварительным данным, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

– Ужасная новость, хотелось бы выразить соболезнования родным и близким, – сказал Ерохин. – Сарсания был позитивным человеком, всегда с улыбкой на лице. Очень большой профессионал своего дела. Просто не верится…

– За что ему особенно благодарны?

– В последнее годы мы часто пересекались. Он всегда подбадривал, поддерживал. Даже не знаю, что сказать… Я в шоке, до сих пор не верю… (Павел ГУРЕВИЧ)

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