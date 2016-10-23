Александр Ерохин: "Ростов" не нанес ни одного удара по воротам "Уфы"? Это следствие усталости и ротации состава"

Полузащитник "Ростова" Александр Ерохин после матча 11-го тура чемпионата России против "Уфы" (0:0) заявил, что результат соответствует происходившему на поле. Россиянин подчеркнул, что соперник создал проблемы его команде.

– Для нас игра складывалась тяжело, не все получалось, – приводит пресс-служба "Уфы" слова Ерохина. – Соперник хорошо играл в обороне, а мы были недостаточно агрессивны в атаке. 0:0 – результат по игре.

Мы старались играть в свой традиционный футбол, знали слабые стороны соперника и старались ими воспользоваться, но до гола не дошло. "Уфа", как и мы, играет в пять защитников. Резвый старт матча в их исполнении не стал для нас неожиданностью, поскольку в последних матчах они прилично выглядели.

Отсутствие ударов по воротам "Уфы"? Наверное, это следствие усталости и ротации состава. Что-то у нас не получалось. Игра складывалась тяжело, хозяева поля имели голевые моменты, хорошо, что выручал Джанаев.

Отметим, что в этом матче "Ростов" нанес всего лишь один (неточный) удар по воротам "Уфы".