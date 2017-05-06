Александр Ерохин: "Ростов" должен ответственно подойти к голевым моментам"

Полузащитник "Ростова" Александр Ерохин в перерыве матча 27-го тура чемпионата России против "Арсенала" отметил, что у команды есть еще второй тайм для реализации имеющихся моментов. Хавбек подчеркнул, что ростовчане должны ответственно подойти к имеющимся моментам.

– Нужно ответственно подойти к голевым моментам, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Ерохин. – Нужно было забивать и выходить вперед. Есть еще 45 минут, чтобы поразить ворота соперников. Во втором тайме нужно атаковать и использовать свои моменты.

Трансляция матча "Арсенал" - "Ростов"