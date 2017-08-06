Александр Ерохин: "При любом результате "Спартак" остается "Спартаком"

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин после матча 4-го тура чемпионата России против "Спартака" (5:1) отметил поддержку болельщиков. Хавбек подчеркнул, что питерцы относятся к красно-белым с уважением.

– Какие впечатления от матча со "Спартаком"?

– Поддержка была прекрасной, атмосфера на стадионе тоже, мы очень рады. Благодаря нашим болельщикам добились этого результата.

– Со стороны показалось, что "Зенит" без проблем обыграл москвичей...

– Сложно сказать. Мы реализовывали те моменты, которые у нас появлялись. Однако мы уважаем соперника, потому что при любом результате "Спартак" остается "Спартаком".

– Можете дать небольшой комментарий по своему голу?

– Смольников хорошо отобрал мяч, и повезло, что арбитр, у которого свисток уже был, по сути, в зубах, дал возможность доиграть эпизод. Дальше был розыгрыш, после которого я забил, по сути, в пустые ворота.

– Что сказал Роберто Манчини после матча?

– Сказал, чтобы мы готовились к следующему матчу, чтобы отдохнули, выспались и уже завтра готовились к новому сопернику.

– По ходу матча Манчини что-то передавал с помощью записки Доменико Кришито. Насколько регулярна такая практика и на каком языке он делал эти подсказки.

– В штабе есть переводчики, поэтому, если тренер хочет дать указания, проблем с коммуникацией нет. Подсказки следуют или в том случае, если что-то не так со схемой, или если кто-то позиционно ошибается. (Артем РЯБОВОЛ)

Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"