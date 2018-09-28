Александр Ерохин: "Однажды увидел свой гол во сне"

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин в интервью "СЭ" отметил, что он не вспоминает чемпионат мира-2018. По словам игрока, однажды ему приснился один из голов.

– Вам снится чемпионат мира?

– Нет, не снится, потому что сейчас уже другие реалии – начался новый турнир, и в сборной, и в клубе много игр, поэтому все мысли и силы – здесь и сейчас. Прошлым не живу. Но, конечно, воспоминания об этом турнире самые приятные.

– А вообще футбольные сны снятся?

– Это было давно, еще в "Шерифе" – готовились к игре, и я днем лег поспать. Мне приснилось что, какие-то фигурки играли в футбол – я был одной из фигурок и забил гол. Проснулся, а вечером – кажется, у нас была Лига Европы – реально забил. Получается, вещий сон увидел.

– Другие сны в жизни сбывались?

– Думаю, это простое совпадение было – от большого желания, от того, что постоянно думал об этом. Был молодым футболистом, еврокубки, волнение – вот на этом фоне все и отразилось. (Егор Бычков)

Полная версия интервью Александра Ерохина