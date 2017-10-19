Александр Ерохин: "Несколько дней обдумывал предложение "Зенита"

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин рассказал подробности своего перехода в питерский клуб. По его словам, на раздумья у него ушло несколько дней.

– Любое решение нужно продумывать. Конечно, "Зенит" – это большой клуб, каждый футболист мечтает попасть в такой. Но когда поступает предложение нужно взвешивать все за и против, – цитирует Ерохина sportsdaily.ru. -​ Ведь это влияет на твою судьбу, карьеру. Несколько дней обдумывал предложение, и в конечном итоге принял решение перейти сюда. Нисколько об этом не жалею, имею огромную мотивацию постараться выиграть с командой титулы и прогрессировать.

– Были ли какие-то факторы "против"?

– Это момент переговоров с клубом. Не всегда все идет гладко. Нужно что-то обсудить, договориться, чтобы все стороны все устраивало. В плане быта никаких вопросов не было.