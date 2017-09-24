Александр Ерохин: "Некоторые команды не всегда могут удержать счет 2:0"

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин после победы над "Краснодаром" (2:0) в матче 11-го тура чемпионата России отметил, что его команде нужно было играть сконцентрировано до последней минуты, чтобы удержать преимущество в два гола. Он также добавил, что рад забитому мячу, но самое главное, что команда победила и двигается вперед.

– Самое главное, что победили, заработали важные три очка в борьбе с прямыми конкурентами, – приводит пресс-служба "Зенита" слова Ерохина. - То, что повели в счете после первого тайма 2:0, конечно, было преимуществом для нас. Но, как показывали прошедшие игры, некоторые команды не всегда могут удержать это. Поэтому нужно было сконцентрировано играть до последней минуты.



– Второй тайм был несколько непохож на первый?

– Я бы сказал, что мы не реализовали созданные нами моменты. Пару моментов было, которые могли доводить до гола, и тогда игра бы чуть больше раскрылась.



– На 79-й минуте Лунев прекрасно выручил команду. Поблагодарили его за это?

– Конечно, он нас выручает, поэтому большое спасибо ему за это. Когда вратарь играет уверенно, тогда и вся команда играет уверенно.

– Вы довольны своей игрой?

– Забил мяч, победили, поэтому доволен выигрышем и игрой команды.



– Вы видели, что сначала Краневиттер подошел к мячу, потом Кришито. Это наигранная комбинация? Хотели запутать соперника?

– Не буду раскрывать всех секретов.



– Насколько важно было отличиться?

– Важно забивать в любой игре, тем более на таком стадионе и в таком матче. Конечно, очень приятно. Самое главное, что команда двигается вперед.



– Насколько сейчас "Краснодар" ниже классом "Зенита"?

– Я бы не сказал, что ниже классом, потому что плотно все идут. Думаю, нельзя говорить, выше или ниже классом – нужно выходить на поле и доказывать.



– "Краснодару" забили бывшие игроки "Ростова". Это совпадение или закономерность?

– Думаю, все-таки совпадение.

Трансляция матча "Краснодар" – "Зенит" // Вилков ошибочно не удалил Каборе за фол на Дзюбе // Лунев - 7,5 за суперсэйвы. "Краснодар" - "Зенит". Оценки "СЭ"