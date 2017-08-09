Александр Ерохин: " Краневиттер? С игроками высокого уровня не тяжело найти понимание"

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин после матча 5-го тура чемпионата России против "Урала" (1:1) отметил, что с каждой игрой чувствует себя лучше на позиции центрального хавбека. Ерохин отметил, что в перерыве встречи питерцев взбодрил главный тренер команды Роберто Манчини.

– Как чувствуете себя на позиции центрального полузащитника?

– Я действую на этой позиции с начала чемпионата. С каждым матчем чувствую себя лучше на ней, проблем никаких нет.

– В перерыве серьезный разговор был с Манчини?

– Конечно, он взбодрил команду. Сказал, что нужно выйти, действовать активнее впереди, потому что пропустили в первой половине и нужно было отыгрываться. Во второй половине игры гораздо активнее действовали.

– Нашли ли общий язык с Краневиттером?

– С игроками высокого уровня не тяжело найти понимание. Говорим, что называется, на языке футбола. (Сергей ЦИММЕРМАН)

Трансляция матча "Урал" – "Зенит"