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Александр Ерохин: "Хотелось бы выступать в Германии – нравится стилистика немецких команд"

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Полузащитник "Ростова" Александр Ерохин отметил в интервью "СЭ", что хотел бы попробовать силы в чемпионате Германии. По словам хавбека сборной России, ему нравится стилистика немецких команд.

– Есть ли, кстати, зарубежная команда, за которую переживаете? - вопрос Ерохину.

– Европейского футбола смотрю довольно много. Но больше всего слежу за "МЮ". Интересно, что у них получится после прихода амбициозных тренера и игроков (мы беседовали еще до того, как команда Жозе Моуринью была разгромлена "Челси". – Прим. И. Р.).

– А есть ли мечта однажды попасть в какой-то зарубежный чемпионат?

– Конечно, хотелось бы. Возможно, в Германию. Нравится стилистика немецких команд – сильное впечатление, например, произвел "Байер" в первом тайме против ЦСКА, да и не только. Большинство в бундеслиге играет в хороший футбол, много равных и интересных коллективов. (Игорь РАБИНЕР)

Полностью интервью Ерохина

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